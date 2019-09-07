Сенцов і Балух вже покинули "Феофанію"

Українці Олег Сенцов і Володимир Балух вже залишили лікарню "Феофанія", куди доставили 11 звільнені заручники Кремля після прильоту в Україну. Іншим продовжують проводити необхідні обстеження та аналізи, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

Повідомляється, що у "Феофанії" звільненим українцям зробили ЕКГ, провели загальні клінічні аналізи та ультразвукові дослідження.

За словами лікарів, стан колишніх полонених різне. Родичі звільнених бранців знаходяться поруч з ними.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів, що троє звільнених в рамках обміну полоненими українці пройдуть лікування в державній клінічній лікарні "Феофанія".

За попередніми даними Тимошенко, зараз в лікуванні потребують троє звільнених українських громадян. Він зазначив, що точну кількість людей буде відомо після завершення обстеження.

під час зустрічі звільнених українців в аеропорту "Бориспіль" президент України Володимир Зеленський повідомив, що вони відразу ж вирушать на медичне обстеження в державну клініку "Феофанія". Також повідомлялося, що звільнені українці пройдуть реабілітацію.