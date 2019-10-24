Сент-Етьєн - Олександрія: анонс матчу

Фото: тренування "Олександрії" перед матчем з "Сент-Етьєном" (fco.com.ua)

Готуємося до поєдинку 3 туру групового етапу Ліги Європи

"Олександрія" зустрінеться з "Сент-Етьєном" в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають фаворитами французьку команду. Напередодні олександрійці понад 4 години не могли вилетіти на матч.

24 жовтня 19:55

Сент-Етьєні, стадіон "Жоффруа Гишар"

"Сент-Етьєн" і "Олександрія" поки не здобули в групі I жодної перемоги і спробують виправити становище в першому очному матчі одне з одним.

Обидві команди однаково почали груповий етап: поразка в першому турі та нічия - в другому. Дебютанти груповій стадії "Олександрія" спочатку поступилися на виїзді "Вольфсбургу" (1:3), після чого добилися домашньої нічиєї з "Гентом" (1:1). "Сент-Етьєн" же навпаки: стартував з гостьової поразки від бельгійців (2:3), а потім поділив будинку очки з німецькою командою (1:1).

Таким чином, в обох команд по одному набраному очку, але французи розташовуються в таблиці вище завдяки кращій різниці забитих-пропущених м'ячів.

Після другого туру ЛЄ у французькому клубі змінився головний тренер - замість Гіслен Прентан прийшов Клод Пюель. Попри це, команда набрала непоганий хід в чемпіонаті Франції, здобувши три перемоги поспіль, причому з ідентичним рахунком - 1:0. Олександрійці, у свою чергу, поступилися на минулих вихідних київським "Динамо" в матчі УПЛ - 1:0.