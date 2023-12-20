Звездный тренер официально сменил середняка УПЛ на другой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

54-летний специалист простился с полтавской командой. С "бело-зелеными" он работал полтора года.

Скрипник договорился с "Ворсклой" о разрыве контракта по обоюдному согласию. Сразу после сообщения об отъезде тренера из Полтавы о его назначении объявил "Металлист 1925". С харьковчанами украинец подписал контракт на 3 года.

В новую команду Скрипник взял свой тренерский штаб. Его помощниками будут Григорий Ярмаш, Сергей Попов и Артемий Чернышев. Остаются в структуре "Металлиста 1925" и члены предыдущей команды тренеров – Максим Цвиренко, Сергей Вольваков и Андрей Шабалин.

Кто такой Виктор Скрипник

Уроженец Новомосковска, на взрослом уровне дебютировал у запорожского "Металлурга". Позже защищал цвета "Днепра", бременского "Вердера", сборной Украины.

Тренерскую карьеру начал в "Вердере". Там он прошел путь от тренера юношеских команд до руководителя основы. В 2018-2019 гг. специалист работал с "Ригой", выиграл чемпионат и Кубок Латвии. Оттуда перебрался в "Зарю" в июне 2019-го.

В первых двух кампаниях финишировал третьим, а в досрочно завершенном сезоне 2021/22 был четвертым. В финале Кубка Украины-2021 команда Скрипника уступила "Динамо" (0:1). С "Ворской" занял 5-е место в предыдущем сезоне.