Сенсация в политических кругах США: Трампа и Вэнса не пригласили на похороны Дика Чейни

США, Пятница 21 ноября 2025 03:17
Фото: Президент США Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Бывшего вице-президента Дика Чейни похоронили без приглашения для президента Дональда Трампа и вице-президента Дж. Д. Вэнса. Это вызвало сенсацию в политических кругах США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

В четверг, 20 ноября 2025 года, в Вашингтонском национальном соборе состоялись похороны бывшего вице-президента США Дика Чейни, одного из самых влиятельных политических деятелей современной республиканской партии.

Церемония отметилась присутствием бывших президентов и вице-президентов, а также высокопоставленных политических деятелей обеих партий, однако на ней не было нынешнего президента Дональда Трампа и вице-президента Дж. Д. Вэнса, которых не пригласили.

Чествование Чейни

Среди присутствующих были бывшие президенты Джордж В. Буш и Джо Байден, бывшие первые леди Лаура Буш и Джилл Байден, а также бывшие вице-президенты Камала Харрис, Майк Пенс, Аль Гор и Дэн Квейл. Буш в своей речи отметил Чейни как преданного государственному служению лидера, на которого всегда можно было положиться, и который повышал стандарты работы окружающих.

"Его способности были очевидны, без потребности в самопиаре", - сказал Буш. - "Его талант и сдержанность превышали эго".

Буш также напомнил, что именно Чейни помог ему выбрать вице-президента во время президентской кампании 2000 года, и что сам предложил свою кандидатуру только после тщательного обдумывания. Чейни занимал должность вице-президента два срока и стал одним из самых влиятельных вице-президентов современности.

Политический контекст

Чейни известен своим консерватизмом и участием в формировании внешней политики США, в частности войны в Ираке. В то же время он поддерживал прогрессивные позиции в некоторых социальных вопросах, в частности в отношении однополых браков.

В последние годы жизни Чейни активно выступал против Трампа, особенно после того, как его дочь Лиз Чейни раскритиковала экс-президента за роль в событиях 6 января 2021 года.

Майк Пенс отметил, что Чейни дал ему важные советы по работе на посту вице-президента, в частности всегда ознакамливаться с президентским ежедневным брифингом перед любыми встречами.

Детали церемонии

Чейни получил полные воинские почести, а почетными носителями гроба стали члены его охранного подразделения, бывшие руководители аппарата и фотограф Дэвид Хьюм Кеннерли. Церемония была закрытой и состоялась по приглашениям.

На одной из страниц буклета церемонии были приведены слова натуралиста Джона Мюра: "Горы зовут, и я должен идти".

Эти похороны стали отражением времени, когда Вашингтон мог собирать политиков из обеих партий для чествования значимых деятелей, несмотря на политическую поляризацию современности.

Напомним, Дик Чейни умер в собственном доме в штате Вайоминг из-за осложнений от пневмонии и сердечно-сосудистых болезней. Ранее политик перенес пять сердечных приступов и в 2012 году прошел трансплантацию сердца.

Ранее РБК-Украина писало, что в США на 92-м году жизни умер украинско-американский поэт, прозаик и лингвист Юрий Тарнавский - один из основателей Нью-Йоркской литературной группы.

