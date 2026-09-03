"Сенс Банк" получил нового главу, фигурантов пленок НАБУ отстранили

По главе правления учреждения суд уже избрал меру пресечения в виде залога и возложил на него определенные процессуальные обязанности.

Кроме того, Национальный банк признал Алексея Ступака не отвечающим квалификационным требованиям по профессиональной пригодности. НБУ направил требование безотлагательно принять меры для полного прекращения его полномочий.

Кто временно возглавил банк

Временно исполнять обязанности главы правления "Сенс Банка" назначили Елену Зубченко.

Отмечается, что у нее более 20 лет опыта на руководящих должностях в финансовой, юридической и государственной сферах. В частности, Зубченко работала в "ПриватБанке" и Министерстве финансов Украины, а также является специалистом в области международного права.

В "Сенс Банке" также продолжается обновление состава Наблюдательного совета. В частности, в августе НБУ согласовал назначение независимого члена - международного банкира Петера Новака. В ближайшее время ожидается решение регулятора по поводу еще двух новоназначенных кандидатов.

"После вступления в должность одного из них наблюдательный совет будет иметь необходимый состав для проведения правомочных заседаний. В частности, к полномочиям наблюдательного совета относится принятие решений по прекращению полномочий председателя правления, а также других решений в рамках его исключительной компетенции", - говорится в заявлении.

Скандал вокруг "Сенс Банка"

Напомним, Нацбанк проверяет "Сенс Банк" на предмет вмешательства его сотрудников в работу автоматизированной системы.