"Сенс Банк" национализируют. НБУ принял важное решение

По его словам в НБУ приняли решение вывести из рынка "Сенс Банк" и обратиться с пропозицией к Кабмину насчет участия государства в этой процедуре.

Он добавил, что к такому решению привел тот факт, что владельцы банка связаны с Россией и поддерживают действия страны-агрессора. Это наносит значительные репутационные риски и имеет существенное негативное влияние на деятельность банка.

При этом в пресс-службе Нацбанка также уточняют, что к такому решению привели и указы Владимира Зеленского о санкциях против владельцев "Сенс Банка", которые он подписал в октябре 2022 года. Они, в частности, предусматривают блокировку активов.

"В условиях действия в Украине военного положения и с учетом текущего финансового состояния АО "Сенс Банк" все вышеперечисленное представляет угрозу интересам вкладчиков и других кредиторов банка. В таких условиях в соответствии с требованиями закона Украины "О банках и банковской деятельности" Национальный банк обязан принять решение о выводе системно важного АО "Сенс Банк" с рынка", - добавили в НБУ.

Отметим, Пышный в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина рассказал, что после перехода банка в собственность государства доля госбанков в Украине вырастет с 53% до 56%.

Что известно о "Сенс Банке"

Напомним, "Сенс Банк" - это бывший "Альфа-банк". Он стал крупнейшим в Украине банком, который принадлежит подсанкционным лицам, а именно - Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

Еще в марте 2023 года Нацбанк признал деловую репутацию акционеров "Сенс Банка" небезупречной и запретил им принимать участие в управлении банком.

А уже в мае Верховная рада приняла законопроект для национализации предприятия, который позволяет передавать в собственность государства банки, которые принадлежат подсанкционным лицам.

Фридман, Авен и Косогов не могут продать свои акции, поскольку против них ввели ограничения страны Запада и Украина.

Более детально о "Сенс Банке" можете узнать в материале РБК-Украина.