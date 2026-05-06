"Сенс Банк" должны приватизировать в этом году без всяких задержек, - Зеленский

Приватизация "Сенс Банка"

Государственные банки нуждаются в либерализации и расширении предпринимательских возможностей.

По словам президента, вопрос "Сенс Банка" уже решен, и процесс его продажи нельзя откладывать.

"Что касается "Сенс Банка", уже была определена необходимость провести приватизацию этого банка, и не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован", - подчеркнул глава государства.

Требования к правительству

Глава государства призвал Кабинет Министров ускорить решение проблем, сдерживающих экономическое развитие страны и уменьшающих доходы бюджета.

Правительство должно обеспечить необходимые результаты.

"Рассчитываю на активные и быстрые шаги в решении тех проблем, которые тормозят экономические процессы в Украине и уменьшают доходы государственного бюджета", - добавил Зеленский.