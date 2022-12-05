Сенкевич о ситуации с водой: количество утечек увеличилось в 20 раз
Количество утечек на водоводе, питающем Николаев и сильно поврежденном из-за соленой воды, увеличилось в 20 раз, чуть меньше половины воды вытекает из труб просто на улицу.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Мы обратились в международные организации. Сейчас сотрудничаем с ними, а также с государственными инстанциями, чтобы получить средства на ремонт трубопровода, потому что он очень сильно разрушился при использовании соленой воды. И в этом случае мы понимаем, что сегодня у нас чуть меньше половины воды течет на улицу. Мы ожидаем результатов рассмотрения этих вопросов и сразу, как только ситуация будет нормальная, мы можем начинать фактически восстановление этих труб", - рассказал он.
По его словам, трубы нужно выкапывать, заменять либо на пластиковые, либо на чугунные, либо санировать меньшим диаметром внутри уже существующих труб.
"Водоканал" уже определил все участки, нуждающиеся в ремонте. Мы эту информацию направили нашим коллегам из Дании, которые будут помогать нам восстанавливать город, а также через областную военную администрацию в органы государственной власти", - добавил градоначальник.
Отвечая на вопрос о количестве труб, которые нужно заменить Сенкевич сказал следующее: "Количество утечек воды, которую мы теряем, увеличилось в 20 раз. Сегодня мы уже увеличили количество ремонтных бригад "Водоканала", которые реагируют на аварийные вызовы, также пригласили подрядчиков справиться с таким фронтом работ. Их 8 компаний, которые нам сейчас помогают".
Как сообщалось, 28 ноября во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию коммунального предприятия "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области. Поэтому возобновление поставок воды в Николаев затягивается.
Напомним, Дания откликнулась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева.
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