Сенатори США знову закликали Білий дім оголосити Росію спонсором тероризму

З такою пропозицією виступили Річард Блюменталь і Ліндсі Грем.

"Я вважаю, що адміністрація має сказати Росії, що ми робимо їх ізгоями, як Іран і Кубу", - заявив Блюменталь.

На початку липня Грем і Блюменталь побували в Києві, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Тоді Зеленський подякував сенаторам за потужну двопартійну підтримку з боку США (Грем представляє Республіканську партію, Блюменталь - Демократичну).

"Двопалатна і двопартійна підтримка для України дійсно важлива. Ми її відчуваємо, відчуваємо цю об'єднаність", - сказав український президент в ході зустрічі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, рано чи пізно вільний світ має визнати Росію країною-терористом заради власного захисту.

Також нещодавно Сенат США схвалив визнання Росії спонсором тероризму.

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