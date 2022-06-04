Сенатори в США закликали Мінфін включити в санкційний список ще більше росіян

Вони вважають, що обмежувальні заходи повинні торкнутися не тільки високопоставлених членів Уряду РФ, але і чиновників нижчого рангу - всіх, хто сприяє війні.

При цьому конгресмени запропонували враховувати список Фонду боротьби з корупцією, що включає 6 тисяч осіб.

Лист підписали Голова Комітету з розвідки Марк Уорнер, його заступник Марко Рубіо, а також сім сенаторів.

Нагадаємо, 2 червня, США ввели санкції проти 71 компанії з Росії та Білорусі, включаючи підприємства суднобудівної та авіабудівної галузей.

Раніше Мінфін США розширив санкційний список щодо російських чиновників і компаній у зв'язку з вторгненням в Україну. У нього потрапили 17 росіян, серед яких представник МЗС Росії Марія Захарова.

Що стосується компаній, то їх у списку 16, в тому числі і "Северсталь".

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