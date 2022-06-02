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США ввели санкції проти Захарової та "Сєвєрсталі": хто ще потрапив до списку

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США, Четвер 02 червня 2022 17:54
США ввели санкції проти Захарової та "Сєвєрсталі": хто ще потрапив до списку Фото: речник МЗС РФ Марія Захарова (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

США розширили список санкцій щодо російських чиновників і компаній у зв'язку з вторгненням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів США.

У списку - 17 росіян, серед яких представник МЗС Росії Марія Захарова, віолончеліст Сергій Ролдугін, якого називав своїм другом Володимир Путін, бізнесмен Олексій Мордашов, дружина та двоє його синів та бізнесмен Год Нісанов.

Щодо компаній, то їх у списку 16, у тому числі і "Сєвєрсталь", пов'язана з родиною Мордашових. У списку фігурують ще 3 його компанії - "Севергруп", Nordgold, "Алгоритм". Бізнесмен в 2017 році зайняв 2 місце в списку 200 найбагатших бізнесменів Росії за версією журналу Forbes.

Крім того, американська сторона ввела санкції проти 7 яхт та 3 літаків, які пов'язують із росіянами.

Як повідомлялося, буквально 1 червня стало відомо, що США стурбовані спробами Росії "встановити інституційний контроль за суверенними територіями України, особливо в Херсонській області". Через що Вашингтон посилюватиме санкції.

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