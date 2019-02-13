Сенатори США підготували новий проект санкції проти РФ

Сенатори США підготували проект санкцій у зв'язку з ситуацією в Україні

Сенаторы США Линдсей Грэм и Боб Менендес подготовили проект санкций против России в ответ на вмешательство в выборы в других странах, а также в связи с российской агрессией в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что речь идет об ограничения в адрес банков, энергетических компаний, суверенного долга. Кроме того, американские сенаторы рассчитывают ввести санкции против проектов российского СПГ за пределами страны.

Добавим, что санкции предлагается ввести против физических лиц, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

Агентство пишет, что нынешнее предложение сенаторов жестче тех законопроектов, которые они предлагали в 2018 году.

Комментируя проект, Менендес заявил, что санкции необходимы. По его словам, РФ "продолжит наступать, пока не встретит решительный отпор".

В свою очередь Грэм заявил, что "Путин должен прекратить вмешиваться в американские выборы, отказаться от кибератак, уйти из Украины и прекратить попытки посеять хаос в Сирии".

Добавим, вечером в среду на Московской бирже российский рубль стал резко дешеветь к доллару США. По состоянию на 22:10 курс установился на уровне 66,32 руб. Евро подрожал до примерно 74,7 руб.

Отметим, что на момент, когда появился материал Reuters о предложенных сенаторами США санкциях против России, доллар торговался на отметке 65,79, а евро - на отметке 74,24 руб.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков. В частности, Британия и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении РФ были озвучены Брюсселем в предстоящие недели.

Позже в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США планируют ввести дополнительные санкции против России в связи с отравление бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.