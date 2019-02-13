Помпео заявив про плани США ввести нові санкції проти Росії

Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Додаткові санкції пов'язані з отруєнням Скрипалів у Солсбері

Сполучені Штати Америки (США) плануют запровадити додаткові санкції проти Росії у зв'язку з отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері (Британія). Про це в телефонній розмові з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим заявив держсекретар США Майк Помпео, передає РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

У свою чергу, в МЗС Росії у черговий раз інцидент з отруєнням Скрипалів назвали "каламутною історією". При цьому Лавров зазначив, що додаткові санкції проти Росії є невиправданим кроком, який посилить напруження у двосторонніх відносинах.

Крім того, Лавров застеріг США від втручання в ситуацію у Венесуелі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків. Зокрема, Британія та її європейські союзники закликають до того, щоб обмежувальні заходи щодо РФ були озвучені Брюсселем в майбутні тижні.

Відзначимо, минулого тижня в Палаті представників США заявили про неефективність санкцій проти Росії.