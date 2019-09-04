Сенатори закликали Білий дім відновити військову допомогу Україні

Група американських сенаторів закликала уряд США продовжити виділення військової допомоги Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкритий лист сенаторів.

За словами сенаторів, виділені кошти життєво необхідні Україні для зміцнення безпеки у війні з Росією.

"Фактично Україна продовжує щоденно воювати на своєму східному кордоні проти підтримуваних Росією сепаратистів у Донецькій і Луганській областях, і у цій війні загинуло понад 10 000 українських солдатів і мирних жителів. Допомога в галузі безпеки вже допомогла переламати ситуацію в цьому конфлікті, і в майбутньому необхідна для захисту суверенітету цієї молодої країни", - йдеться в листі.

Також у листі наголошується, що в майбутньому Україні зможе надавати допомогу США, а не тільки отримувати її.

"Це фінансування має вирішальне значення для довгострокової стабільності України, а також має постійну підтримку і схвалення Конгресу США, який виділив ці кошти. Ми закликаємо вас доручити Пентагону негайно відправити ці кошти", - закликали сенатори.

Лист підписали сенатори Джин Шейхин, Річард Дурбін, Річард Блюменталь, Роб Портман, Рон Джонсон. Воно надіслано на ім'я голови адміністративно-бюджетного управління США Міка Малвейні, держсекретаря Майка Помпео і глави департаменту оборони Марка Еспера.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що президента США Дональд Трамп доручив своїй команді з нацбезпеки переглянути програму виділення військової допомоги Україні.

Раніше уряд Америки прийняло рішення про виділення Україні 250 млн доларів в рамках співробітництва у сфері безпеки.