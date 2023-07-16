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Сенаторы требуют от правительства США раскрыть секретные данные об НЛО

Фото: сенаторы требуют правительство США раскрыть секретные данные об НЛО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сенат в ближайшие дни должен рассмотреть документ, которая вынудит правительство США опубликовать записи, касающиеся всех наблюдений за НЛО в США за последние десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер объединился с сенатором Майком Раундсом, чтобы возглавить усилия по принудительному раскрытию информации, касающейся того, что правительство официально называет "неустановленными аномальными явлениями".

Они планируют предложить эту меру в качестве поправки к всеобъемлющему закону, проходящему через Конгресс, который разрешит финансирование обороны США в новом финансовом году.

"На протяжении десятилетий многие американцы были очарованы загадочными и необъяснимыми объектами, и давно пора получить некоторые ответы", - заявил Шумер, добавив, что общественность имеет право узнавать о технологиях неизвестного происхождения, нечеловеческий разум и необъяснимые явления.

Поправка потребует от Национального управления архивов и документации США собирать записи из всех соответствующих государственных учреждений об НЛО, а контрольный совет должен будет предоставить обоснование для сохранения секретности документов.

"Наша цель — обеспечить достоверность любого расследования или ведения учета материалов", связанных с НЛО", - отметил Раундс.

Согласно этой мере, записи должны быть полностью обнародованы не позднее, чем через 25 лет после их создания, если только президент США не подтвердит, что дальнейшая отсрочка необходима из-за прямого ущерба национальной безопасности.

США изучают НЛО

В Соединенных Штатах много десятилетий действует программа по изучению неопознанных летающих объектов.

Несмотря на это, за последние годы усилия по их изучению почти не дали каких-либо весомых результатов. Несмотря на это, в Пентагоне впервые рассказали об изучении сообщений о НЛО.

Незадолго до этого первая в своем роде группа, организованная NASA, начала исследование того, что правительство называет "неопознанными воздушными явлениями", обычно называемыми НЛО.

Кроме того, министерство обороны США в ноябре 2021 года создало новую группу для расследования сообщений о присутствии НЛО в воздушном пространстве.

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