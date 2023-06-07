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Сенаторы США проведут секретные брифинги по искусственному интеллекту

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Среда 07 июня 2023 01:57
Сенаторы США проведут секретные брифинги по искусственному интеллекту Фото: в Сенате США проведут секретные брифинги из-за искусственного интеллекта (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Лидер большинства в Сенате Соединенных Штатов Чак Шумер заявил о проведении трех брифингов. Их цель – углубить понимание искусственного интеллекта сенаторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Первый брифинг – это общий обзор технологии искусственного интеллекта, второй будет рассматривать, как Америке достичь лидерства в области ИИ, а третий брифинг, который засекретят, будет касаться вопросов обороны, разведки и возможных последствий.

"Искусственный интеллект уже меняет наш мир, и эксперты неоднократно говорили нам, что он будет оказывать глубокое влияние на все, от нашей национальной безопасности до наших классов и нашей рабочей силы, включая потенциальные значительные изменения в работе", - отметил Шумер.

Регулировка Искусственного интеллекта

"Крестный отец искусственного интеллекта" Джеффри Хинтон считает ИИ более актуальной проблемой, чем изменение климата. Он разделяет мнение о том, что искусственный интеллект может оказаться угрозой существованию человечества, однако приостанавливать исследование не стоит.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT (чат-бот с искусственным интеллектом), призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект.

Он отметил, что влияние ИИ на экономику, включая вероятность того, что эти технологии могут заменить некоторые рабочие места, может привести к массовым увольнениям.

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Искусственный интеллект Сенат США
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