Сенатор США предложил три шага для сдерживания Путина от повторного вторжения

Грэм отметил, что в 2014 году Запад ошибся, когда Россия начала свое вторжение в Украину. Тогда, по его мнению, было необходимо:

интегрировать экономики западных стран с Украиной, чтобы дать ей надежду и создать сдерживающий фактор, чтобы вторжение не повторилось;

укрепить украинскую армию, чтобы сделать вторжение для россиян более сложным;

предупредить Путина о последствиях в случае повторного вторжения.

"Уроки усвоены. Не беспокойтесь о том, чтобы спровоцировать Путина. Беспокойтесь о том, как остановить Путина", - подчеркнул сенатор.

Теперь, по его словам, для того, чтобы избежать повторного нападения России на Украину, он предлагает реализовать три шага:

Соглашение о партнерстве между Украиной и США

По словам Грэма, соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США - это настоящий прорыв, поскольку теперь президент США Дональд Трамп может говорить американцам, что Украина - "не бремя, - а выгода".

"Если это соглашение о полезных ископаемых состоится, это станет кошмаром для Путина, ведь теперь у нас будет что защищать", - добавил сенатор.

Вооружение Украины

Сенатор подчеркнул, что Украине нужно больше западного оружия, в том числе истребителей F-16, которые можно приобрести для украинцев.

"Мы будем глупы, если в ближайшее десятилетие не создадим самую смертоносную украинскую армию в качестве средства сдерживания", - добавил он.

Членство в НАТО

Грэм подчеркнул, что он полностью поддерживает вступление Украины в НАТО, но это решение принимают члены Альянса. И пока маловероятно, что евроатлантическая интеграция Украины возможна.

"Но вот что, на мой взгляд, мы могли бы сделать. Если вы когда-нибудь снова сделаете это, Путин, если вы когда-нибудь снова совершите военное вторжение в Украину, это приведет к автоматическому принятию Украины в НАТО. Мы должны были сделать это в 2014 году. Сколько из вас считают, что если бы это было сделано в 2014 году, Путин бы не вторгся? Я не думаю, что он бы вторгся", - уточнил сенатор.