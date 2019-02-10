Сенатор США Уоррен оголосила про старт президентської кампанії

Елізабет Уоррен озвучила свою заяву під час мітингу

Сенатор от Демократической партии США Элизабет Уоррен заявила о начале своей президентской кампании на выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Как отмечается, она объявила об этом в ходе митинга в штате Массачусетс.

"Это борьба нашей жизни. Борьба за создание Америки, где можно мечтать, Америки, которая работает для всех. Я всю жизнь нахожусь в этой борьбе", - заявила Уоррен.

Как известно, о начале избирательной кампании уже объявили сенаторы Камала Харрис и Кори Брукер

"Поэтому я сегодня стою здесь, чтобы заявить, что я являюсь кандидатом на пост президента Соединенных Штатов Америки", - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что американский политик Хиллари Клинтон, кандидат на выборах президента США в 2016 году, не исключает возможность принять участие в выборах президента и в 2020 году.

Как отметил журналист телеканала Джефф Зелени, три разных источника на этой неделе сообщили ему, что, учитывая последние события в США, Клинтон "не готова распрощаться с идеей стать президентом".