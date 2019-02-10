Сенатор США Уоррен оголосила про старт президентської кампанії

Фото: Елізабет Уоррен (GLOBE STAFF)

Елізабет Уоррен озвучила свою заяву під час мітингу

Сенатор від Демократичної партії США Елізабет Уоррен заявила про початок своєї президентської кампанії на виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Як зазначається, вона оголосила про це в ході мітингу в штаті Массачусетс.

"Це боротьба нашого життя. Боротьба за створення Америки, де можна мріяти, Америки, яка працює для всіх. Я протягом всього життя перебуваю в цій боротьбі", - заявила Уоррен.

Як відомо, про початок виборчої кампанії вже оголосили сенатори Камала Харріс та Корі Брукер

"Тому я сьогодні стою тут, щоб заявити, що я є кандидатом на пост президента Сполучених Штатів Америки", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський політик Хілларі Клінтон, кандидат на виборах президента США в 2016 році, не виключає можливість взяти участь у виборах президента і в 2020 році.

Як зазначив журналіст телеканалу Джефф Зелені, три різних джерела на цьому тижні повідомили йому, що, враховуючи останні події в США, Клінтон "не готова розпрощатися з ідеєю стати президентом".