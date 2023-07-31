ua en ru
Пн, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Безрассудно и безответственно. США отреагировали на ядерные угрозы Медведева

Новина українською →
Понедельник 31 июля 2023 23:01
Безрассудно и безответственно. США отреагировали на ядерные угрозы Медведева Фото: Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ядерные угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева являются безрассудной и безответственной риторикой.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, США до сих пор не наблюдали никаких признаков того, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия.

"Применение ядерного оружия в Украине - или где бы то ни было было бы катастрофическим для всего мира и имело бы серьезные последствия для России", - отметил он.

Представитель Совета нацбезопасности добавил, что США внимательно следят за происходящим, но пока нет причин для корректировки ядерной позиции страны.

Что сказал Медведев

Напомним, вчера Медведев в очередной раз пригрозил странам Запада. Он отмечал, что если контрнаступление Вооруженных сил Украины окажется успешным, то России придется применить ядерное оружие.

При этом приспешник диктатора Владимира Путина нафантазировал, что "российские солдаты не дают разгореться мировому ядерному пожару".

Напомним, ранее Медведев угрожал убить президента Украины Владимира Зеленского. В Офисе президента высмеяли такие угрозы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Медведев Соединенные Штаты Америки Ядерное оружие Война России против Украины
NEWS
Зеленский об обстреле Кривого Рога: россияне били "Искандерами" с Джанкоя
Зеленский об обстреле Кривого Рога: россияне били "Искандерами" с Джанкоя
DAILY
Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между фронтом и тылом. Почему скандалы вернулись в политику во время войны