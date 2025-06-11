Сенатор Грэм поддержал предложение ЕС по 18-му пакету санкций против России

"Я очень рад, что наши европейские партнеры - через Европейскую комиссию - вводят новый раунд санкций против России за ее варварское вторжение в Украину", - заявил Грэм.

Он добавил, что новый раунд отличается от предыдущих тем, что новые санкции будут направлены против компаний Китая. Если бы Китай и Индия не покупали 70% российской нефти - военная машина Путина остановилась бы.

По словам Грэма, также важны санкции против "Северного потока-1" и "Северного потока-2". В том же числе по "кошельку" способно ударить снижение верхней границы цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов.

"Хорошая работа нашим европейским союзникам", - заявил сенатор.