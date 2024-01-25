В Сенате США заявили, что военная помощь Украине – национальный интерес страны

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что США должны продолжать оказывать военную помощь Украине. Он считает, что это необходимо для защиты национальных интересов Америки.

Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл ,сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию выступления.

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл публично выступил за дальнейшую военную помощь Украине, отметив, что этот шаг будет отвечать национальным интересам Америки.

"В вопросе поддержки Украины, никогда речь не шла о благотворительности, здесь речь не идет о демонстрации благотворительности или об абстрактных принципах международных отношений. Речь идет о холодных, жестких американских интересах", - сказал Макконнелл.

Он подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы сдержать авторитарные режимы, прежде чем они приведут к более широкому конфликту.

"В наших интересах – помочь уменьшить военный потенциал значительного противника и при этом не жертвовать жизнью американцев. В наших интересах сдержать агрессивное поведение, прежде чем оно спровоцирует более широкий конфликт и будет непосредственно угрожать нашим ближайшим союзникам и торговым партнерам", - отметил республиканец.

По его словам, Америка не может оставаться в стороне от войны в Европе и надеяться, что это не повлияет на нее. Также США не могут позволить себе даже думать, что игнорирование агрессии России как-то ослабит позиции Америки и стратегическую конкуренцию с Китаем.

"Ускорение поражения России в Европе является именно тем, что поможет нам избежать одновременной агрессии со стороны наших противников в Европе, а также в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул лидер республиканцев в Сенате США.

Помощь Украине от США

Ранее мы писали, что США намерены выделить Украине почти 12 млрд долларов. Деньги будут направлены на поддержку экономики страны

К слову, в октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов. Украине предлагалось выделить 61,3 млрд долларов.

Республиканцы 6 декабря заблокировали начало дебатов по законопроекту в Сенате.

12 января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.