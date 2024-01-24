США намерены выделить почти 12 млрд долларов Украине: детали

США намерены выделить Украине бюджетную поддержку в размере 11,8 млрд долларов. Деньги направят на поддержку экономики страны в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр финансов США Джанет Йеллен заверила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в том, что администрация президента США намерена выделить Киеву бюджетную поддержку в размере 11,8 млрд долларов. Эти средства будут направлены на покрытие расходов украинского правительства и поддержку экономики страны в условиях войны.

В заявлении Министерства финансов США по итогам виртуальной встречи двух официальных лиц говорится, что Йеллен "подчеркнула важность принятия Конгрессом мер по финансовой поддержке Украины как можно быстрее".

В США надеются, что другие страны последуют примеру и помогут Украине. По прогнозам, "страны-доноры" обеспечат примерно три четверти потребностей Украины во внешнем финансировании в 2024 году, которое поддерживает жизненно важные правительственные операции, включая больницы, школы и службы экстренного реагирования.

"Финансовая поддержка Украины остается неразрывно связанной с ее успехом на поле боя. Это также демонстрирует решимость США и их союзников защищать территориальный суверенитет и свободы демократических стран", - заявили в Министерстве финансов США.

"Предоставление финансовой поддержки Украине поможет Украине выиграть войну и продвинет интересы национальной безопасности США во всем мире", - добавили в Казначействе.

Помощь США Украине

Напомним, что в октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов. Украине предлагалось выделить 61,3 млрд долларов.

Республиканцы 6 декабря заблокировали начало дебатов по законопроекту в Сенате.

12 января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.