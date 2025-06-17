В Сенате США заговорили об ударе по Ирану в случае провала переговоров

В США считают, что надежда решения конфликта с Ираном дипломатическим путем существует, однако нельзя исключать и силовой вариант решения ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера большинства в Сенате США Джона Туна, пишет CNN.
Так, по мнению Джона Туна, США не исключают применения силы против Ирана, если дипломатические усилия не принесут результата. Сейчас Вашингтон придерживается оборонительной стратегии, однако в случае обострения ситуации может прибегнуть и к наступательным действиям.
Чиновник отмечает, что не хочет "связывать руки президенту Трампу" в вопросах обороны.
"США сейчас в основном занимают оборонительную позицию, но в какой-то момент может понадобиться переход к наступательной стратегии. Впрочем, такие решения должны принимать президент, его команда и Пентагон", - заявил Тун.
Тун подчеркнул, что главная цель США - заставить Иран отказаться от своей ядерной программы. Это, по его мнению, может произойти двумя путями: либо добровольно через переговоры, либо силой, как это сейчас пытается сделать Израиль. Вот только во втором случае это будет означать больше жертв и разрушений.
"Это должно закончиться тем, что Иран откажется от своей ядерной программы", - отметил Джон Тун в разговоре с ведущей Мартой МакКаллам.
Он также отметил, что президент Дональд Трамп открыт к заключению сделки с Ираном.
Тем временем сенатор-демократ от Вирджинии Тим Кейн внес резолюцию о военных полномочиях, которая требует четкого согласия Конгресса на любое привлечение американских военных к боевым действиям против Ирана. Это может ограничить полномочия президента в вопросе начала боевых действий.
Напомним, Германия, Франция и Великобритания готовы к срочным переговорам с Ираном по ядерной программе. Берлин считает, что этот шаг может привести к деэскалации на Ближнем Востоке.
В свою очередь ЦАХАЛ заявил, что атаковал 170 целей в Иране. По данным СМИ, были уничтожены важные заводы. В Израиле из-за иранских обстрелов погибли 15 человек, 385 человек ранены.
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