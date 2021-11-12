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У Сенаті США закликали Байдена відповісти на ескалацію з боку Росії

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Вашингтон, П'ятниця 12 листопада 2021 22:59
У Сенаті США закликали Байдена відповісти на ескалацію з боку Росії Фото: сенатори закликали Байдена відповісти на ескалацію з боку РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі з ЄС, зосередження російських військ на території України, агресивне просування газопроводу в обхід України - це всі ознаки суттєвої ескалації з боку Путіна. На це США мають відреагувати негайно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова сенатора Роба Портмана, які передає "Укрінформ".

Він підкреслив, що адміністрація Байдена має стримувати Росію від військових дій проти України і європейських союзників, включаючи негайне введення санкцій щодо "Північного потоку-2".

"Розвиток ситуації вздовж білорусько-польського кордону, а також подальше нарощування російських військ біля кордону з Україною є серйозною ескалацією з боку Путіна", - заявив він.

Напередодні сенатор Портман разом з п'ятьма колегами-республіканцями ініціював поправку в сенатську версію оборонного бюджету США NDAA-2022 щодо обов'язкового введення санкцій, у тому числі проти компанії-оператора Nord Stream 2. Текст поправки повторює аналогічну норму, введену Палатою представників у цьому законопроєкті.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в ЗСУ назвали кількість кадрових російських військових, які воюють на Донбасі.

Крім того, видання Bloomberg писало, що США стурбовані концентрацією військ Росії поблизу кордонів України і попередили про можливе вторгнення.

Водночас у Кремлі публікацію назвали "порожнім безпідставним нагнітанням напруженості".

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