У Сенаті США схвалили великий пакет санкцій проти Росії

Комітет з іноземних справ Сенату США схвалив великий пакет санкцій, спрямованих проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що відповідний пакет санкцій під назвою "Захист американській безпеці від агресії Кремля" комітет ухвалив у середу, 18 грудня.

зокрема, документом пропонується посилення санкцій проти держборгу Росії перед США. Також пропонується ввести санкції проти інвесторів в російські проекти з видобутку скрапленого природного газу за межами Росії. Крім цього документ вводить обмеження стосовно 24 співробітників ФСБ, які причетні до інциденту із захопленням українських моряків у Керченській протоці, а також політичних діячів, олігархів та інших осіб, які сприяють незаконному і корупційної діяльності в Росії.

Далі законопроект буде винесений на розгляд повного складу Сенату, де в законопроект можуть бути внесені правки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 17 грудня Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік, який включає введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше повідомлялося, що санкції проти держборгу Росії перед США не були включені в оборонний бюджет 2020 року. Палата представників проголосувала 9 грудня за виключення цього пункту з оборонного бюджету.