У Сенаті припустили роль України в кібератаках на демократів перед виборами в США

Українська сторона може нести відповідальність за взлом комп'ютерного сервера Національного комітету Демократичної партії (НКДП) США під час передвиборної кампанії в 2016 році. Про це сказав сенатор-республіканець Джон Кеннеді в ефірі телеканалу Fox News.

Наголошується, що організація WikiLeaks в період передвиборної кампанії у США опублікувала внутрішню переписку НКДП. Це негативно позначилося на популярності кандидата від демократів Хілларі Клінтон і в підсумку здобув перемогу Дональд Трамп.

Американські спецслужби стверджували, що РФ організувала хакерську атаку на сервер комітету для викрадення матеріалів і подальшої передачі їх WikiLeaks. Демократи так і не передали сервер владі США, а відправили його фахівцям компанії CrowdStrike. Трамп кілька разів говорив, що ця компанія належить нібито "дуже багатому українцю".

Відповідаючи на питання студії, чи причетна до цієї кібератаки Росія або Україна, Кеннеді сказав, що він цього не знає, хоча і розвідка США звинувачує в події Росію.

"Але це також могла бути й Україна", - сказав сенатор.

Нагадаємо, завдяки опублікованій стенограмі розмови президента США Дональда Трампа розмові з Володимиром Зеленським стало відомо, що американський лідер попросив колегу про послугу, пов'язану з розслідуванням втручання в американські вибори. Це питання стосувалося саме компанії Crowdstrike, яка займається питаннями кібербезпеки і притягувалася до розслідування втручання Росії у вибори в 2016 році.