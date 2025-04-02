Сенат утвердил посла США в НАТО: кто им стал

Сенат США утвердил кандидата Дональда Трампа на должность посла страны в НАТО. Им стал бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Мэттью Уитакер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Утверждение Уитакера задержалось на несколько часов из-за речи сенатора-демократа Кори Букера, который более 25 часов выступал с протестом против действий администрации Трампа и республиканцев в Конгрессе.

Как пишет издание, выдвижение Уитакера на должность посла США в НАТО стало неожиданностью для союзников, поскольку бывший исполняющий обязанности генерального прокурора был неизвестным на арене безопасности и не имел значительного опыта во внешней политике.

Ожидается, что Мэттью Уитакер будет способствовать кампании Трампа с целью давления на членов НАТО для увеличения военных расходов. Президент США настаивает, чтобы члены Альянса выполнили обязательства по расходам на оборону не менее 2% ВВП.

Трамп также поставил под сомнение приверженность США основному принципу взаимной безопасности НАТО, согласно которому нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на весь Альянс. Но Уитакер заявил сенаторам на слушаниях по его утверждению в прошлом месяце, что приверженность администрации Альянсу является непоколебимой и "железной".