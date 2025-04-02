В НАТО опасаются курса Трампа и его сближения с Россией, - СМИ
В НАТО обеспокоены решениями президента США Дональда Трампа. Также в Альянсе опасаются возобновления контактов США с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.
Отмечается, что союзники по НАТО пытаются привлечь президента Дональда Трампа к участию в Альянсе, увеличивая расходы на оборону. Западные дипломаты обеспокоены тем, что даже если Альянс будет спасен, он рискует быть опустошенным.
"Мы знаем направление: меньше США в Альянсе. Наш интерес заключается в том, чтобы максимально сохранить США в Альянсе", - сказал дипломат НАТО в комментарии изданию AFP.
Пока официальные лица США настаивали на том, что Вашингтон остается преданным НАТО. В то же время США дают понять, что могут вывести свои силы из Европы и сосредоточиться на других вызовах. А контакты Трампа с Россией развязали опасения, что он может стать на сторону Москвы.
"Уровень оптимизма, безусловно, падает. США до сих пор не приняли никаких конкретных решений, но каждый день, кажется, наносит еще один удар по основам Альянса", - сказал AFP второй дипломат НАТО.
Трамп и НАТО
Напомним, Дональд Трамп неоднократно угрожал, что может вывести США из НАТО. Он критикует Европу за то, что она вкладывает мало денег в оборону. После возвращения Трампа в Белый дом европейские страны начали увеличивать инвестиции.
Также западные СМИ сообщают, что Трамп может вывести американские войска из Европы.
Кроме того, NBC News писало, что администрация президента США может отказаться от командования НАТО в Европе. Позже министр обороны Великобритании Джон Гили опроверг это и подчеркнул, что "Америка не отходит" от НАТО.
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