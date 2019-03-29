У Сенат США внесли законопроект про заборону на постачання Туреччині винищувачів F-35

Група американських конгресменів США внесла до Сенату законопроект про заборону на постачання винищувачів-бомбардувальників F-35 Туреччині, якщо вона не відмовиться від придбання російських зенітних ракетних систем С-400. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомляє The Hill.

Як повідомляє видання, зазначений проект розробили чотири сенатори - два демократи і два республіканці.

Згідно з документом, американська влада має переконатися, що Туреччина відмовилася від придбання С-400 перед поставкою їй F-35.

Один із авторів проекту, республіканець Джеймс Ленкфорд заявив, що вважає Туреччину важливим союзником і партнером НАТО.

"Йдеться про те, що Туреччина прагнутиме до тісної співпраці в обороні з Росією, авторитарний правитель якої хоче підірвати інтереси НАТО і США на кожному кроці", - заявив він.

Туреччина хоче придбати 100 американських винищувачів п'ятого покоління F-35.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків прес-секретаря Пентагону Чарльз Саммерс пригрозив Туреччині "серйозними наслідками" у відносинах з США в тому разі, якщо вона купить російські зенітні ракетні системи С-400.