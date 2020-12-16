Cенат США затвердив першого за 12 років посла у Білорусі

Сенат США затвердив американського дипломата Джулі Фішер на посаді посла Сполучених Штатів у Білорусі. Вона стане першим послом Штатів у цій країні за 12 років.

Про це повідомляє LRT.

Як повідомляється, кандидатуру Фішер ще на початку травня вніс президент США Дональд Трамп. На той момент вона була заступницею помічника держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС. У серпні кандидатуру Фішер схвалили в комітеті Сенату із закордонних справ, а у вересні - представили сенаторам до голосування.

Раніше вона також виконувала спеціальні обов'язки тимчасового повіреного в справах посольства США в Росії. Крім того, вона була заступником глави місії США в НАТО і радником з політичних та економічних питань в посольстві США в Тбілісі.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США Стівен Біган провів переговори з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановськю. Він зазначив, що США виступають за діалог між Координаційною радою білоруської опозиції та білоруською владою з метою врегулювання кризи.