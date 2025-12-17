Сенат США принял законопроект о нацобороне, включая 800 млн долларов для Украины

Документ поддержали 77 сенаторов, против выступили 22 парламентария. Согласно ему, оборонный бюджет Соединенных Штатов в 2026 году составит 901 млрд долларов.

Законопроект предусматривает рекордный уровень годовых оборонных расходов, повышение денежного обеспечения военнослужащих на 4%, а также закупку вооружений. Кроме того, будет финансироваться программа усиления конкурентоспособности США в противостоянии с Китаем и РФ.

Финансирование помощи Украине

Также предусмотрено 800 млн долларов помощи Украине в рамках "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). В течение следующих двух лет Киеву будет выделяться по 400 млн долларов. Эти средства будут направлены компаниям США за поставки вооружения для Вооруженных сил Украины.

Закон авторизует Балтийскую инициативу по безопасности и 175 млн долларов на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии. Он также ограничивает возможность сокращения численности войск США в Европе ниже 76 000 человек и запрещает лишать командующего американских сил в ЕС статуса верховного главнокомандующего сил НАТО.