RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Сенат США принял законопроект о нацобороне, включая 800 млн долларов для Украины

Фото: Сенат США проголосовал за закон об оборонной политике с финансированием Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сенат США в среду, 17 декабря, принял законопроект об оборонной политике 2026 года в 901 миллиард долларов. Документ объемом три тысячи страниц предусматривает выделение 800 млн долларов Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Документ поддержали 77 сенаторов, против выступили 22 парламентария. Согласно ему, оборонный бюджет Соединенных Штатов в 2026 году составит 901 млрд долларов.

Законопроект предусматривает рекордный уровень годовых оборонных расходов, повышение денежного обеспечения военнослужащих на 4%, а также закупку вооружений. Кроме того, будет финансироваться программа усиления конкурентоспособности США в противостоянии с Китаем и РФ.

Финансирование помощи Украине

Также предусмотрено 800 млн долларов помощи Украине в рамках "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). В течение следующих двух лет Киеву будет выделяться по 400 млн долларов. Эти средства будут направлены компаниям США за поставки вооружения для Вооруженных сил Украины.

Закон авторизует Балтийскую инициативу по безопасности и 175 млн долларов на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии. Он также ограничивает возможность сокращения численности войск США в Европе ниже 76 000 человек и запрещает лишать командующего американских сил в ЕС статуса верховного главнокомандующего сил НАТО.

 

Напомним, чиновники Пентагона готовят масштабные структурные изменения американского военного командования. Они предусматривают увольнение части должностных лиц и снижение уровня функций штаб-квартир американской армии в мире.

Согласно информации СМИ, в случае принятия предложения, это будет одним из важнейших изменений в высшей военной сфере США за последние десятилетия.

Отметим, американские законодатели внесли в Сенат США двухпартийный проект закона о санкциях за покупку или содействие импорту российской нефти и нефтепродуктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныСоединенные Штаты АмерикиУкраинаСенат США