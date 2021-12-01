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У Сенаті США затвердили розгляд поправки з санкціями проти "Північного потоку-2", - The Hill

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Вашингтон, Середа 01 грудня 2021 06:56
У Сенаті США затвердили розгляд поправки з санкціями проти "Північного потоку-2", - The Hill Фото: у Конгресі США затвердили розгляд поправки з санкціями проти Північного потоку-2 (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Демократи Сенату Конгресу США погодилися включити в пакет поправок до проєкту оборонного бюджету країни на нинішній фінансовий рік (почався 1 жовтня) ініціативу щодо "Північного потоку-2". Вона передбачає введення санкцій проти компаній за участь у сертифікації газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

У понеділок республіканці заблокували подальше проходження проєкту оборонного бюджету у верхній палаті, зокрема через відмову демократів обговорювати поправку про санкції проти трубопроводу.

За даними видання, керівництво Сенату працює над досягненням угоди про прийняття в середу проєкту оборонного бюджету. Керівництво фракцій обох партій в Сенаті поки з'ясовує, чи буде хто-небудь із законодавців виступати проти даної пропозиції і вирішить його заблокувати.

Законодавці мають намір 1 грудня провести голосування по пакету з 21 поправки до проєкту бюджету. У цей пакет було включено низку пропозицій республіканців, серед яких рестрикції проти компаній за участь у сертифікації газопроводу.

За даними The Hill, Держдепартамент намагався переконати демократів у Сенаті заблокувати дану поправку.

Як очікується, після затвердження 21 поправки Сенат голосуватиме щодо остаточного прийняття проєкт оборонного бюджету на приблизно 770 млрд доларів. Як зазначає видання, домовленості поки остаточно не затверджені.

Нагадаємо, Мінфін США ввів нові санкції проти "Північного потоку-2".

Крім того, в середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

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Північний потік-2
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