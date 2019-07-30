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Сенат США провалив скасування вето Трампа на блокування продажу зброї арабським країнам


Три спроби голосування про скасування вето виявилися безуспішними

Сенат США в понеділок, 29 липня, не зміг скасувати вето президента Дональда Трампа на законопроект, прийнятий Конгресом, про блокування продажу Саудівській Аравії певного зброї. Як передає РБК-Україна, про це пише Reuters.

Для голосування за скасування вето було проведено три спроби. Таким чином, США продовжать додатковий продаж зброї Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам та іншим країнам.

У травні адміністрація Трампа заявила, що проведе військові продажі на понад 8 мільярдів доларів, обійшовши процес розгляду в Конгресі. Законодавство заблокувало би продаж високоточних боєприпасів і супутнього обладнання Raytheon Co.

Зусилля Конгресу були спрямовані на те, щоб чинити тиск на уряд Саудівської Аравії, щоб поліпшити ситуацію з правами людини і зробити більше, щоб уникнути жертв серед цивільного населення у війні в Ємені, де Саудівська Аравія і ОАЕ ведуть повітряну кампанію проти повстанців, підтримуваних Іраном.

Трамп стверджував, що припинення продажу зброї Саудівській Аравії послабить відносини США з давнім союзником і підірве конкурентоспроможність Штатів.

Нагадаємо, минулого тижня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наклав вето на три резолюції Конгресу США, що забороняють продаж американської зброї арабським країнам без схвалення законодавців.

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