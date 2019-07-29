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Конгресмени закликають Трампа ввести другий пакет санкцій проти РФ

Новини » Політика    29.07.2019 - 23:11
Конгресмени закликають Трампа ввести другий пакет санкцій проти РФ
Фото: Конгрес (wikimedia.org GFDL)

Йдеться про санкції через отруєння Скрипалів у Британії

Лідери комітету Палати представників Конгресу Сполучених Штатів по закордонних справах закликали резидента Дональда Трампа ввести другий пакет санкцій проти Російської федерації. Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Washington Times.

Йдеться про ті санкції, які США вже раніше проголошували через причетність Росії до отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії на території британського міста Солсбері.

Про необхідність ввести нові санкції проти РФ після цього випадку президенту Трампу в листі написав голова комітету Палати представників з іноземних справ, представник демократичної партії Еліот Енгель, а також республіканець Майкл Макколл.

"Санкції щодо Москви є критично важливим кроком для залучення Росії до відповідальності", - цитує текст листа The Washington Times.

Відзначимо, що перший пакет санкцій був введений в серпні 2018 року Державним департаментом. Приймаючи таке рішення, департамент керувався законом США від 1991 року про контроль над хімічною і біологічною зброєю і про заборону його військового застосування.

В документі вказано, що адміністрація предидента зобов'язана ввести другий пакет санкцій проти РФ протягом трьох місяців, якщо тільки не буде підтвердження, що країна припинила розробляти хімічну зброю і може запевнити в тому, що в майбутньому застосовувати хімзброю вона не буде. Проте таких даних не було, а нові санкції не введені досі.

Нагадаємо, як встановили розслідувачі з Bellingcat, операцією працівників Головного розвідуправління Російської Федерації, які отруїли російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, керував з Лондона третій підозрюваний.

Нещодавно засновник команди розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс повідомив про кібератаки проти дослідної групи, яку він пов'язує з розслідуваннями щодо Росії.

Масове отруєння в Одеській обл.: в лікарнях перебувають ще 30 дітей Шеф "Петрова" і "Боширова" відвідував штаб-квартири WADA, - Bellingcat
Новини України отруєнняСергій Скрипаль
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