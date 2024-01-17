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Сенат США продвинулся к одобрению временных расходов бюджета

Фото: Сенат намерен одобрить временный бюджет США (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Законопроект о предотвращении частичной приостановки работы правительства США преодолел первое процедурное препятствие в Сенате. Законодатели пытаются провести эту меру через Конгресс до установленного 19 января крайнего срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Законодательство призвано дать Сенату, в котором большинство составляют демократы, и Палате представителей, контролируемой республиканцами, больше времени для принятия мер по расходам в размере 1,59 трлн долларов на финансовый год, который начался 1 октября.

Сенат проголосовал 68 голосами против 13 за начало дебатов по законопроекту о временном финансировании, приближая его к принятию. Ожидается, что после одобрения законопроекта Палата представителей незамедлительно его рассмотрит.

"Ключом к завершению нашей работы на этой неделе будет двухпартийное сотрудничество в обеих палатах", - заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, выступая в Сенате.

Хотя ультраконсерваторы в Палате представителей заявляют, что они выступают против сохранения открытости правительственных агентств на нынешнем уровне финансирования, спикер может обойти их, полагаясь на поддержку демократов. "Кокус свободы" в Палате представителей осудил законопроект как "капитуляцию".

Временные меры

Законопроект продлит финансирование государственных учреждений на нынешнем уровне, но установит две новые даты истечения срока действия: деньги на сельское хозяйство, питание, транспорт, жилье, энергетику, военное строительство и программы для ветеранов, срок действия которых истекает в пятницу, будут выделены до 1 марта.

Ассигнования для остальных ведомств, включая оборону, внутреннюю безопасность и Госдепартамент, срок действия которых истекает 2 февраля, будут продлены до 8 марта.

Конгресс не смог уложиться в срок, назначенный на 30 сентября 2023 года, для одобрения около десяти законопроектов о расходах на 2024 финансовый год из-за требований о глубоком сокращении расходов со стороны небольшой группы консервативных республиканцев в Палате представителей.

Этот законопроект является третьей временной мерой расходов в этом финансовом году.

Отдельная битва ведется вокруг законопроекта о "чрезвычайных" расходах на помощь Украине и Израилю в их войнах против России и ХАМАСА в Секторе Газа соответственно.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с законодателями в Капитолии 12 декабря, чтобы обосновать необходимость финансирования, запрошенного Байденом, но встречи с законодателями закончились без республиканских обязательств.

Президент США Джо Байден 16 января пригласил лидеров Конгресса в Белый дом для проведения переговоров по оказанию помощи Украине.

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