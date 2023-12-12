Зеленский рассказал об откровенной встрече в Сенате США

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 декабря, в ходе визита в Вашингтон провел встречу в Сенате США. Глава государства рассказал американским политикам о ситуации с безопасностью и экономикой, и ответил на их вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Зеленского.

"Дружественная, откровенная встреча в Сенате США, которая является важным подтверждением поддержки Украины в борьбе за независимость, свободу и демократию", - рассказал глава государства.

Зеленский сообщил, что в ходе встречи рассказал американским сенаторам об актуальной безопасности и экономической ситуации в Украине, о важности сохранения жизненно необходимой поддержки со стороны Штатов.

"Ответил на вопросы. Спасибо лидеру Демократической партии в Сенате Чаку Шумеру и лидеру Республиканской партии в Сенате Митчу Макконнеллу за консолидацию двухпартийной поддержки нашего государства и людей", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в Сенате США провел встречу с сенаторами 12 декабря (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Визит Зеленского в США

Напомним, 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Он уже встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Сегодня, 12 декабря, президент посетил Конгресс США. Там он уже провел встречу с сенаторами. Также у него запланирована встреча со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Отметим, что визит происходит на фоне разногласий в Конгрессе насчет пакета, в который входит новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов. Республиканцы требуют от Белого дома, чтобы тот учел их предложения по усилению безопасности границ.

Более детально о визите Зеленского в Штаты - в материале РБК-Украина.