Сенат США схвалив продовження фінансування уряду до 18 лютого 2022 року
Фото: Сенат США схвалив продовження фінансування уряду до 18 лютого 2022 року (Getty Images)
Сенат США схвалив продовження фінансування уряду до 18 лютого 2022 року. Тепер документ надійде на підпис президенту США Джо Байдену.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
69 сенаторів підтримали продовження фінансування до 18 лютого, 28 виступили проти, свідчать дані голосування.
Раніше палата представників США підтримала продовження фінансування уряду до 18 лютого. Згідно з результатами голосування 221 член Палати представників підтримав продовження фінансування до 18 лютого, 212 осіб висловилися "проти".
Раніше ми повідомляли, що республіканці в Сенаті США заблокували швидке прийняття оборонного бюджету на наступний рік.