Сенат США проголосував за відмову від імпорту енергоносіїв з Росії

Сенатори США проголосували за заборону імпорту енергоносіїв з Росії у відповідь за розв'язану Москвою війну в Україні. Законопроєкт підтримали більш ніж половина сенаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Сенату .

Законопроєкт про заборону імпорту російських енергоносіїв підтримали 55 зі 100 сенаторів. Проти документа поки ніхто не проголосував.

Нагадаємо, в ході сьогоднішнього засідання сенатори схвалили скасування статусу найбільшого сприяння в торгівлі для Росії.

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