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Сенат США продовжив бюджет для запобігання "шатдауна"

Вашингтон, Четвер 01 жовтня 2020 02:17
Сенат США продовжив бюджет для запобігання "шатдауна"
Фото: Сенат США (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Сенат Конгресу США затвердив продовження фінансування уряду до 11 грудня. За ухвалення документа проголосували 84 сенатори, проти - 10.

Про це повідомляє Reuters.

29 вересня контрольований республіканцями Сенат Конгресу США провів останню процедуру голосування для прийняття проєкту тимчасового бюджету країни, підтвердивши свій намір уникнути шатдауна.

30 вересня в США закінчується фінансовий рік. У разі неприйняття бюджету в країні може відбутися припинення роботи уряду.

В останній раз це відбулося в грудні 2018 році - тоді через шатдаун держслужбовці пішли у вимушену відпустку на 35 днів.

Тоді втрати економіки США через "шатдаун" перевищили 11 млрд доларів. Аналітики припускали, що відсутність згоди політиків про майбутнє бюджету США може призвести до того, що ВВП США за підсумками року може зрости менше ніж на 3%.

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