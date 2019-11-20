Сенат США прийняв законопроект щодо ситуації в Гонконзі. Про це повідомляє The New York Times.

Відповідно до законопроекту держсекретар США повинен буде раз на рік свідчити Конгресу, що Гонконг зберігає достатню автономію для преференцій в торгівлі з Вашингтоном. Пекін заявив протест у зв'язку з ухваленням законопроекту Сенатом.

Нагадаємо, в Гонконзі вже п'ять місяців виступають проти втручання Китаю у справи в колишній британській колонії, яка отримала автономний статус після повернення до китайського правління в 1997 році.

Зазначимо, в ніч на понеділок, 18 листопада, поліція Гонконгу оточила сотні протестувальників всередині Політехнічного університету і пригрозила застосувати бойові патрони.

Штурм університету тривав всю ніч. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти мітингувальників. Попередньо поліцейські оточили територію університету, заблокувавши всі входи і виходи. Університетський кампус, який протестувальники займали протягом декількох днів, штурмували день і ніч.