Сенат США не поддержал законопроект о помощи Украине и защите границ

В Сенате США не нашлось достаточного количества голосов в поддержку компромиссного законопроекта, о котором демократы и республиканцы договаривались несколько месяцев. Камнем преткновения стал вопрос защиты границ.

Стоит заметить, что провальное голосование за законопроект прогнозировали еще вчера, 6 февраля, поскольку его отказались поддерживать республиканцы.

Но, по информации The Hill, у лидера демократов в Сенате Чака Шумера есть "план Б". После провального голосования он внесет на рассмотрение верхней палаты Конгресса пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню, но без защиты границ.

Что предшествовало

Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может выделить новое финансирование для помощи Украине. Это связано с тем, что средства для Украины включены в пакет, который запросил президент Джо Байден, с помощью Израилю и Тайваню, а также защитой границ.

Республиканцы выступают против инициативы Белого дома, они требуют более жестких мер в отношении миграционной политики.

В последние несколько дней представители Республиканской и Демократической партий договорились о компромиссном законопроекте. Но часть республиканцев, в том числе спикер Палаты представителей Майк Джонсон, отказалась поддерживать инициативу.

Отметим, вчера, 6 февраля, президент США Джо Байден призвал Конгресс немедленно одобрить новое финансирование для помощи Украине.







