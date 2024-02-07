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Сенат США не поддержал законопроект о помощи Украине и защите границ

Фото: Сенат США не поддержал законопроект о помощи Украине и защите границ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сенат Соединенных Штатов Америки отказался поддерживать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также новом финансировании для защиты границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания верхней палаты Конгресса США.

В Сенате США не нашлось достаточного количества голосов в поддержку компромиссного законопроекта, о котором демократы и республиканцы договаривались несколько месяцев. Камнем преткновения стал вопрос защиты границ. 

Стоит заметить, что провальное голосование за законопроект прогнозировали еще вчера, 6 февраля, поскольку его отказались поддерживать республиканцы. 

Но, по информации The Hill, у лидера демократов в Сенате Чака Шумера есть "план Б". После провального голосования он внесет на рассмотрение верхней палаты Конгресса пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню, но без защиты границ. 

Что предшествовало

Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может выделить новое финансирование для помощи Украине. Это связано с тем, что средства для Украины включены в пакет, который запросил президент Джо Байден, с помощью Израилю и Тайваню, а также защитой границ. 

Республиканцы выступают против инициативы Белого дома, они требуют более жестких мер в отношении миграционной политики. 

В последние несколько дней представители Республиканской и Демократической партий договорились о компромиссном законопроекте. Но часть республиканцев, в том числе спикер Палаты представителей Майк Джонсон, отказалась поддерживать инициативу. 

Отметим, вчера, 6 февраля, президент США Джо Байден призвал Конгресс немедленно одобрить новое финансирование для помощи Украине




 

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