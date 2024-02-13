Сенат США поддержал пакет с помощью Украине на 60 млрд долларов

Обновлено 13:44. Голосование в Сенате США по пакету с помощью Украины завершено

За выделение пакета помощи Украине Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов проголосовали 70 демократов и республиканцев (минимум нужно было 50 голосов), что стало рекордом по количеству голосов за всю историю рассмотрения этого закона.

Против выступили 29 сенаторов, из них большинство республиканцев.

В то же время следует обратить внимание, что еще не финальное решение США. Поскольку далее законопроект должен пройти Палату представителей, спикер которой - Майк Джонсон уже раскритиковал документ.

Помощь Украине от США

Напомним, у США исчерпались те средства, которые были предусмотрены на помощь Украине. Еще в прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов. Из них более 60 млрд долларов в Белом доме хотят направить на помощь Украине. Остальные средства - на помощь Израилю и Тайваню, а также защиту границ.

Именно вопрос защиты границ стал камнем преткновения, поскольку республиканцы отказались поддерживать меры Белого дома. Они требовали более жесткой миграционной политики.

При этом представители Республиканской партии соглашались рассматривать помощь Украине только в привязке к защите границ.

После этого демократы и республиканцы начали переговоры для разработки компромиссного законопроекта. Работу над ним завершили на днях, но он так и не прошел Сенат - республиканцы голосовали против.

Затем помощь Украине, Израилю и Тайваню все же решили рассматривать отдельно от вопроса границ. Инициаторами выступили демократы, но часть республиканцев в верхней палате Конгресса США также поддержали идею.

Одной поддержки пакета в Сенате недостаточно, он должен пройти еще и Палату представителей. Там против такой инициативы может выступить спикер-республиканец Майк Джонсон, который согласен голосовать отдельно от границы только помощь Израилю.

Джонсон уже выносил на рассмотрение Палаты такой "израильский" пакет, его поддержали. Но в Сенате отказались даже рассматривать подобную инициативу.

Стоит заметить, что в США уже неоднократно подчеркивали, что не могут продолжать военную помощь Украине без нового финансирования.

6 февраля президент США Джо Байден призвал Конгресс немедленно одобрить новую помощь Украине. Он добавил, что если законопроект "не будет на его столе", то весь американский народ узнает причину такого провала.