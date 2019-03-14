Сенат США відхилив декларацію президента про НС

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп пообіцяв накласти вето

У Сенаті Сполучених Штатів Америки (США) проголосували проти декларації президента Дональда Трампа про надзвичайний стан на кордоні США з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FoxNews.

Так, 59 сенаторів проти 41 проголосували, щоб скасувати заявлену Трампом декларацію про надзвичайний стан на кордоні країни.

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter вже заявив, що він накладе вето на резолюцію.

"З нетерпінням чекаю того, щоб накласти вето на "натхненний" демократами резолюцію, що відкриє кордони на тлі збільшення злочинності, наркотиків та торгівлі людьми в нашій країні. Я дякую всім сильним республіканцям, які проголосували за підтримку безпеки кордонів і нашу надзвичайно потрібну стіну", - написав Трамп.

I look forward to VETOING just the passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп підписав документ про введення режиму надзвичайного стану в США - на південному кордоні країни.

Повідомляється, що це дозволить йому отримати кошти в розмірі близько 8 млрд доларів для зведення стіни без схвалення Конгресу.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку серпня президент США заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою вже почалося. Трамп підкреслював, що республіканці "хочуть сильні кордони і відсутність злочинності", в той час як демократи "виступають за відкриті кордони".