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Блінкен підтвердив зобов'язання США притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні

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Вашингтон, Вівторок 15 березня 2022 23:29
Блінкен підтвердив зобов'язання США притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні Фото: Блінкен пообіцяв притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 15 березня провели телефоном переговори. Глава Держдепартаменту підтвердив зобов'язання США притягнути Володимира Путіна до відповідальності за бомбардування українських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Блінкена.

"Провів сьогодні розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав держсекретар.

За його словами, в ході бесіди він підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами українського народу, і зобов'язання притягнути Путіна до відповідальності за його необґрунтовані бомбардування України.

Нагадаємо, в ніч на 15 березня багато українських міст зазнали масованих ракетно-бомбових ударів. Російські загарбники завдавали ударів по житлових районах Києва, Миколаєва та інших населених пунктах. В результаті бомбардувань загинули мирні жителі і зруйновані житлові будинки.

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