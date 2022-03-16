Сенат США засудив Путіна як військового злочинця. Резолюція схвалена одностайно
Сенат США одностайним рішення ухвалив резолюцію про засудження президента РФ Володимира Путіна як військового злочинця через звірства військ окупантів під час війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Всі ми в цьому залі об'єдналися разом з демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу", - заявив перед голосуванням лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.
Резолюція була представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, її в підсумку підтримали сенатори обох партій одноголосно.
У документі також звучить заклик до Міжнародного кримінального суду в Гаазі та до інших країн переслідувати російських військових в будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення РФ в Україну.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив главі МЗС України Дмитру Кулебі зобов'язання Штатів притягнути Путіна до відповідальності за війну проти нашої країни та бомбардування мирних міст.
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