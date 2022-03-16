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Сенат США осудил Путина как военного преступника. Резолюция принята единогласно

Новина українською →
США, Среда 16 марта 2022 05:04
Сенат США осудил Путина как военного преступника. Резолюция принята единогласно Фото: Владимира Путина осудил Сенат США как военного преступника (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Сенат США единогласным решение принял резолюцию об осуждении президента РФ Владимира Путина как военного преступника из-за зверств войск оккупантов во время войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Все мы в этом зале объединились вместе с демократами и республиканцами, чтобы сказать, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа", - заявил перед голосованием лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Резолюция была представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, ее в итоге поддержали сенаторы обеих партий единогласно.

В документе также звучит призыв к Международному уголовному суду в Гааге и к другим странам преследовать российских военных в любом расследовании военных преступлений, совершенных во время вторжения РФ в Украину.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе обязательство Штатов привлечь Путина к ответственности за войну против нашей страны и бомбардировку мирных городов.

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