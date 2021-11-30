Республіканці в сенаті США заблокували швидке прийняття оборонного бюджету на наступний рік. Республіканці і демократи розійшлися в думках, які саме поправки повинні бути внесені в законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляція голосування на сайті Сенату.

Документ заблокували представники Республіканської партії, які вимагають, щоб в законопроект внесли 18 поправок, що стосуються додаткових рестрикцій Вашингтона проти російського газопроводу Північний потік-2.

Загалом до проекту військового бюджету мають включити понад 50 поправок.

В ході голосування "за" існуючий проект виступили 45 сенаторів, "проти" - 51. Для його затвердження необхідно 60 голосів.

Сенатор Сьюзан Коллінз стала єдиною республіканкою, яка проголосувала разом з демократами за просування законопроекту. Тим часом, разом з республіканцями "проти" проголосували сенатори від Демократичної партії Ед Маркі, Джефф Мерклі, Елізабет Уоррен, Рон Уайден і незалежний сенатор Берні Сандерс.

Сенатори продовжать обговорювати документ, після чого знову проголосують. У разі схвалення проект зі змінами має затвердити Конгрес, а потім підписати президент Джо Байден.