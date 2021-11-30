ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Республіканці в сенаті США заблокували швидке прийняття оборонного бюджету на наступний рік

Новость на русском →
США, Вівторок 30 листопада 2021 06:22
Республіканці в сенаті США заблокували швидке прийняття оборонного бюджету на наступний рік Фото: республіканці в сенаті США заблокували швидке прийняття оборонного бюджету на наступний рік (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Республіканці в сенаті США заблокували швидке прийняття оборонного бюджету на наступний рік. Республіканці і демократи розійшлися в думках, які саме поправки повинні бути внесені в законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляція голосування на сайті Сенату.

Документ заблокували представники Республіканської партії, які вимагають, щоб в законопроект внесли 18 поправок, що стосуються додаткових рестрикцій Вашингтона проти російського газопроводу Північний потік-2.

Загалом до проекту військового бюджету мають включити понад 50 поправок.

В ході голосування "за" існуючий проект виступили 45 сенаторів, "проти" - 51. Для його затвердження необхідно 60 голосів.

Сенатор Сьюзан Коллінз стала єдиною республіканкою, яка проголосувала разом з демократами за просування законопроекту. Тим часом, разом з республіканцями "проти" проголосували сенатори від Демократичної партії Ед Маркі, Джефф Мерклі, Елізабет Уоррен, Рон Уайден і незалежний сенатор Берні Сандерс.

Сенатори продовжать обговорювати документ, після чого знову проголосують. У разі схвалення проект зі змінами має затвердити Конгрес, а потім підписати президент Джо Байден.

Раніше ми писали, що США знову на межі "шатдауну". Тимчасовий бюджет можуть прийняти вже сьогодні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сенат США
NEWS
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
DAILY
Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ