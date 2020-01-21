Сенат США починає судовий процес щодо імпічменту Трампа

У Сенаті Сполучених Штатів у вівторок, 21 січня, розпочинається судовий процес у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Наголошується, що 100 членів верхньої палати Конгресу США зберуться в 20:00 за київським часом на перший повноцінний день розгляду справи.

Зазначимо, що це третій судовий процес щодо імпічменту президента в історії США.

Нагадаємо, 16 січня Сенат Сполучених Штатів почав судовий розгляд у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, після подання двох статей звинувачення. Раніше Палата представників США передала документ зі звинуваченнями Трампа у використанні президентських повноважень для тиску на іноземний уряд - українську владу.

Також РБК-Україна повідомляло, що республіканці в Сенаті США готуються провести процес імпічменту президента Дональда Трампа в прискореному режимі. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл підготував резолюцію про прискорений розгляд імпічменту Трампа.

Крім того, в Білому домі чекають, що розгляд справи за імпічменту Трампа в Сенаті відбудеться за два тижні. Високопоставлений представник адміністрації Трампа, ім'я якого не публікується, заявив, що очікується виправдання президента під час розгляду в Сенаті США.