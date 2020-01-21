Сенат США почав розглядати справу про імпічмент Трампа

Сенат Сполучених Штатів почав розглядати справу про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На слуханнях повинні вирішити, винен президент у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу. Палата представників визнала Трампа винних у цьому і проголосувала за імпічмент Трампа в грудні минулого року.

Як зазначає видання, контрольований республіканцями Сенат швидше за все виправдає президента.

Агентство додає, що слухання будуть тривалими, процес буде йти шість днів на тиждень, крім неділі.

Нагадаємо, 16 січня Сенат Сполучених Штатів почав судовий розгляд по справі про імпічмент президента Дональда Трампа, після подання двох статей звинувачення. Раніше Палата представників США передала документ зі звинуваченнями Трампа у використанні президентських повноважень для тиску на іноземний уряд - українську владу.

Також РБК-Україна повідомляло, що республіканці в Сенаті США готуються провести процес імпічменту президента Дональда Трампа в прискореному режимі. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл підготував резолюцію про прискорений розгляд імпічменту Трампа.

Крім того, в Білому домі чекають, що розгляд справи за імпічменту Трампа в Сенаті відбудеться за два тижні. Високопоставлений представник адміністрації Трампа, ім'я якого не публікується, заявив, що очікується виправдання президента під час розгляду в Сенаті Сполучених Штатів.